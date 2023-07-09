Serik'te hurdacı deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde hurdacı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangına 3 itfaiye aracı müdahale etti ve yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında depoda hasar oluştu.