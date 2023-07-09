Serik'te hurdacı deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde hurdacı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangına 3 itfaiye aracı müdahale etti ve yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında depoda hasar oluştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde hurdacı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde hurdacı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel