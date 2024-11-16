Üye Girişi
Haberler

Bahçede eşini, evde kendini öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Mehmet Ulumaskan ile eşi Hülya Ulumaskan evlerinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Mehmet Ulumaskan önce eşini öldürdü, ardından evin içerisine girerek intihar etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ulumaskan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Mehmet Ulumaskan (56) tabanca ile intihar etti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

Bahçede eşini, evde kendini öldürdü

Bahçede eşini, evde kendini öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

Bakan Şimşek'ten sabır ve kararlılık vurgusu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Devlet ruhsatlı ruhsatsız bütün silahları toplamalı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Bu insanlar inanılmaz işler yapıyorlar; son yıllarda çok yaygınlaşan Devlet'e kafa tutma biçimi anarşiyi içselleştiren toplumun adaletsiz yargılamaların yerini mafyatik oluşumların çözümlerine bırakmasıyla Devletsizleşen ve giderek halkın yaygın kesimlerine hizmet vermeyi terkeden hükümetlerin neticesinde "Bana Allah'tan başka kimse ceza veremez, beni ancak O yargılama hakkına sahiptir" diyerek canını bu özgürleşme uğrunda feda etmekten çekinmeyerek tercih ettiği suçu işleyip intihar ediyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.