Serik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Serik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Kaymakam Cemal Şahin serginin açılışında, milletin hain darbe girişimini püskürttüğünü vurguladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Serik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen sergisinin açılışı, Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirildi. Sergide, 27 fotoğraf, 17 resim yer aldı.

Kaymakam Cemal Şahin, milletin 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Milletin, azmi, kararlılığı, vatan sevgisi ve millet aşkıyla bu darbe girişimini püskürttüğünü vurgulayan Şahin, "Bu yıl 9. yılındayız. İlçemizde farklı etkinlik ve programlarla icra ediyoruz. Programlarımız bugün ve yarın devam edecek." dedi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Ali Duman, Kaymakamlık Yazı İşleri ve İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Havva Akcan, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Çimen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sergi, gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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