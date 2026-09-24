Şerif, New York'ta Şara'ya Suriye'nin egemenliğine Pakistan'ın desteğini yineledi

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu kapsamında bulunduğu New York'ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Pakistan ile Suriye arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Şerif'in görüşmede, Pakistan'ın Suriye ile "tarihi ve kardeşçe ilişkilere" bağlılığını yinelediği ve ülkesinin Suriye'nin egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına verdiği desteği vurguladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Şerif, Suriye halkının ulusal istikrar, toplumsal bütünleşme, barış ve ekonomik toparlanma yönündeki çabalarına Pakistan'ın desteğini ifade etti. İki lider, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla üst düzey temasların artırılması, mevcut kurumsal mekanizmaların etkinleştirilmesi ve ticaret ile yatırım, eğitim, bilgi teknolojileri ve karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü. Şerif ayrıca, Pakistan'ın Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

"DİYALOG VE DİPLOMASİ VURGUSU"

Pakistan Başbakanı, ülkesinin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinin "ilkesel" olduğunu ifade etti. Şerif, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomasinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Şerif, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına verdiği desteği de yineledi. Filistin meselesinin ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Pakistan Başbakanlık Ofisi, görüşmenin iki ülke arasındaki "uzun soluklu dostluk bağlarının" yeniden teyit edilmesi ve önümüzdeki dönemde ikili işbirliğinin güçlendirilmesi açısından fırsat sunduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA