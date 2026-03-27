Serebral palsili Feride, şiir kitabından sonra hayatını yazıyor

ANKARA'da doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan ve konuşma güçlüğü nedeniyle eğitim hayatında zorluklar yaşayan Feride Kuyrukçu (34), 2020 yılında şiir kitabı 'Kalpten Kaleme' isimli eserinden sonra şimdi kendi hayatını kitaplaştırıyor.

SP hastası Feride Kuyrukçu, edebiyata duyduğu ilgi ve öğrenme azmiyle hayata tutundu. İlköğretimi Bala ilçesindeki köy okulunda tamamlayan Kuyrukçu, liseyi Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde Muhasebe bölümünde tamamladı. Ardından, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu'nda Maliye bölümü okuyup mezun olan Kuyrukçu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İşletme eğitimini sürdürüyor. Bir yandan kitap kulübü faaliyetlerine katılarak edebiyatla ilgilenen Kuyrukçu, 2020 yılında ilk şiir kitabı 'Kalpten Kaleme' isimli eserini yayımladı. Kuyrukçu şimdi de kendi hayatını anlatacağı 'Engelimle Başardım' isimli roman üzerinde çalışıyor.

'BEN OKUYACAĞIM DEDİ'

Anne Şerif Hanım Kuyrukçu, Feride'nin hastalığını 1 yaşında öğrendiklerini söyleyerek, "Devamlı ağlardı, hiç durmadan. Doktora götürdüm. O da 'Tedaviye götürürsen yaşar, götürmezsen yaşamaz' dedi. Ondan sonra Hacettepe'ye götürdüm 6 yıl. Feride, 4 yaşına gelince orada yürüdü. 6 yıl boyunca götürdüm, yürüttüm. Ondan sonra da fizik tedavilere devam ettik, ilerlemesini öyle kaydettik. 9 yaşında okula yazdırdık. Feride bayağı zorlandı. 1 sene boyunca devamlı rahatsız oldu. Sonra alıştı. Ondan sonra Feride, 'Ben okuyacağım. Bana engel olmayın. Gelirseniz gelin, gelmezseniz ben kendim gideceğim. Okuyacağım' dedi. Tercih yaptı, Konya Selçuk Üniversitesi çıktı. Feride'yle beraber gittik. Ondan sonra kitap yazmaya başladı. 1'inci sınıftan zaten ilgisi vardı Feride'nin, istiyordu. Edebiyata ilgiliydi. Şimdi de açık öğretimde okuyor, sınavlara çalışıyor. Kitap yazıyor, ikinciyi. Eylül'de çıkarmayı istiyor. Toplantılara gidiyoruz devamlı, yazarlarla beraber görüşüyor, konuşuyor. Toplum içinden ben hiç Feride'yi uzaklaştırmadım, götürdüm devamlı. İmza günlerine götürüyorum" dedi.

'GURUR DUYUYORUM KIZIMLA'

Kuyrukçu, kızının tüm zorlukları çabasıyla aştığını söyleyerek, "Çok zorluklar yaşadı Feride, her şeyi de aştı. Onun için daha da devam ediyor. İleri görüşlü olmak istiyor. 'Her şeyi kazanayım' diyor. Elimizden ne gelirse biz de destek olmaya razıyız, yanındayız devamlı. Arkasında durmak zorundayız Feride'nin. Hayalleri var çünkü. Biz anne-kız değiliz, arkadaşız. Beraber gideriz. Düşersek de beraber düşeriz, kalkarsak da beraber kalkarız. Her şeyde beraberiz. 'Feride yürüsün ben sırtımda taş çekeceğim. Feride okur inşallah' dedim. Dediğim gibi de Feride okudu, çok şükür. Çok gurur duyuyorum kızımla" ifadelerini kullandı.

Feride Kuyrukçu ise engelli insanlara umut olmak istediğini, en büyük hayalinin geleceğe güzel eserler bırakan iyi bir yazar olarak anılmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı