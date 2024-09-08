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Serebral palsi hastası Deniz Güvercin, 7 yaşında yürümeye başladı

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Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı. Ailesinin büyük mücadelesiyle Deniz, yaklaşık 10 adım atabiliyor ve okula başlamaya hazırlanıyor.

Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı.

Derya ve Harun Güvercin çiftinin oğlu Deniz, doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle 37 gününü kuvözde geçirdi.

Güvercin çifti, aradan geçen sürede evlatlarının durumunda farklılık olduğunu gözlemledi.

Götürdükleri hastanede oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla Güvercin çifti, hemen tedavi süreciyle ilgili araştırma yaptı.

Çift, evlatlarının bir an önce ayağa kalkabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları Osmaniye'den Adana'ya taşındı. Yoğun bir fizik tedavi sürecinin ardından Deniz, ailesinin de mücadelesiyle ilk adımlarını 7 yaşında attı.

Yaklaşık 10 adım atabilen Deniz, AA muhabirine, yürümeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okula başlayacak olmanın da heyecanını yaşadığını belirten Deniz, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı merak ediyorum. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum." dedi.

Baba Harun Güvercin de Deniz'in yürüyebilmesi için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Yaklaşık 4-5 yıllık tedavi süreciyle oğlunun ayağa kalktığını belirten baba Güvercin, "Deniz'in bize çok yardımcı olmasıyla ilerledik. Tedavilerle ve 2 ay önce kas gevşetme ameliyatıyla şu anda fiziki duruş olarak çok iyi durumda. Deniz'in mental bir problemi yok. Sadece fiziki olarak yürümekle ilgili bir problemi var. Yaklaşık 10 adım atabiliyor. Zaten yürüme problemini aştığımızda normal çocuklardan hiçbir farkımız kalmayacak." diye konuştu.

Harun Güvercin, oğlunun okula başlayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını anlattı.

"Ayakta bağımsız durmaya başladı"

Özel bir merkezde görev yapan fizyoterapist Turhan Ayyıldız da Deniz'e egzersiz uyguladığını ve çok yol katettiklerini dile getirdi.

Deniz'in her zaman çok istekli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Fizik tedavi süreçlerinde bize çok yardımcı oluyor, çok destek veriyor. Günde 2 defa üst üste seans alıyor. Her zaman çok heyecanlı, istekli geliyor. Yürüme konusunda çok hevesli ve son zamanlarda bunun için iyi yol katetti. Artık yeni yeni adımlamaya ve ayakta bağımsız durmaya başladı, çok mutluyuz."

Kaynak: AA / Güncel

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