Serdivan ve Güneysu arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi ile Rize'nin Güneysu ilçesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzaladı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Çelik'in, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Kotaoğlu ve teşkilat üyeleriyle Güneysu'yu ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaş ve AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız tarafından ağırlandığı aktarılan açıklamada, iki ilçe arasında resmiyet kazanan bu birlikteliğin, yerel yönetimler arası dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğu, iki ilçe arasında "kardeş şehir" protokolü törenle imzalandığı kaydedildi.

İmza töreninin ardından heyetin, Güneysu Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen spor, kültür ve sanat merkezlerinde kapsamlı incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Serdivan ve Güneysu'nun hizmet anlayışındaki benzerliklerine dikkat çekilen ziyarette, her iki ilçenin de spora, sanata ve sosyal belediyecilik projelerine verdiği değer ön plana çıktı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmelerde, iki belediyenin teknik ve sosyal alandaki tecrübe paylaşımının, bölge halkı için yeni ve nitelikli projelerin kapısını aralayacağı vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Çelik, protokolün iki ilçe arasındaki kardeşliği pekiştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan, doğası ve huzuruyla içimize ferahlık veren müstesna ilçemiz Güneysu ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurduğumuz bu güçlü bağın, karşılıklı dayanışmayı artırmasını, kültürel ve sosyal alanda hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı işbirliği, her iki ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olsun. Bizleri büyük kadirşinaslıkla misafir eden Güneysu Belediye Başkanımız Rıfat Özer'e ve Güneysulu hemşehrilerimize, Serdivanlı kardeşleri adına teşekkür ediyorum."