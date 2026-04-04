Haberler

Serdivan ve Güneysu arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesi ile Rize'nin Güneysu ilçesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzaladı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Çelik'in, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Kotaoğlu ve teşkilat üyeleriyle Güneysu'yu ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaş ve AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız tarafından ağırlandığı aktarılan açıklamada, iki ilçe arasında resmiyet kazanan bu birlikteliğin, yerel yönetimler arası dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğu, iki ilçe arasında "kardeş şehir" protokolü törenle imzalandığı kaydedildi.

İmza töreninin ardından heyetin, Güneysu Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen spor, kültür ve sanat merkezlerinde kapsamlı incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Serdivan ve Güneysu'nun hizmet anlayışındaki benzerliklerine dikkat çekilen ziyarette, her iki ilçenin de spora, sanata ve sosyal belediyecilik projelerine verdiği değer ön plana çıktı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmelerde, iki belediyenin teknik ve sosyal alandaki tecrübe paylaşımının, bölge halkı için yeni ve nitelikli projelerin kapısını aralayacağı vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Çelik, protokolün iki ilçe arasındaki kardeşliği pekiştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan, doğası ve huzuruyla içimize ferahlık veren müstesna ilçemiz Güneysu ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurduğumuz bu güçlü bağın, karşılıklı dayanışmayı artırmasını, kültürel ve sosyal alanda hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı işbirliği, her iki ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olsun. Bizleri büyük kadirşinaslıkla misafir eden Güneysu Belediye Başkanımız Rıfat Özer'e ve Güneysulu hemşehrilerimize, Serdivanlı kardeşleri adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Güney Kore istihbaratı: Kim, 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

Dünya kaynarken Kim halefini belirledi