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Serdivan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında asfaltlama, yama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Arabacıalanı Mahallesi'nde 604 ve 557'nci sokaklarda 700 metrelik alan sıcak asfaltla buluşturuldu. İlçenin genel görünümünü güzelleştirmeyi amaçlayan çalışmalardan memnuniyet duyuldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde ilçenin her noktasında asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Arabacıalanı Mahallesi'nde 604 ve 557'nci sokaklarda asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, toplamda 700 metrelik alanı sıcak asfaltla buluşturdu.

İstiklal, Köprübaşı, Vatan ve Bahçelievler mahallelerinde de asfalt yama, tamir ve bakım çalışmaları devam ediyor.

İlçenin genel görünümünü güzelleştirmenin yanı sıra yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Osman Çelik'e teşekkür etti.

Ferizli OSB girişindeki kavşağa trafik ışıkları konuldu

Adapazarı-Karasu yolunda bulunan Ferizli OSB girişindeki kavşağa, ölümlü kazaların önüne geçilmesi amacıyla trafik ışıkları yerleştirildi.

Bölgede inceleme yapan Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, AA muhabirine, Ferizli OSB'de her geçen gün fabrikaların yükseldiğine, bu nedenle araç sayısının çoğalmasıyla yolda hareketliliğin arttığına dikkati çekti.

Sürücülerden trafikte dikkatli seyretmelerini isteyen Balcı, emniyet ve jandarma ekiplerinin yolda denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Serdivan Sakarya Yaşam Güncel Haberler

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