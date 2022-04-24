Şenyaşarlar Soruşturmasında 4 Tutuklama

ŞANLIURFA (ANKA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde 3'ü Şenyaşar Ailesi'nden olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmada, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç'ta esnafı ziyaret etmişti. Esnaf ziyareti sırasında Şenyaşar Ailesi'ne ait dükkana giren Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar Ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıkmış; dükkanda başlayan ve yaralıların kaldırıldığı hastanede de süren kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirirken 8 kişi yaralanmıştı.

Şenyaşar Ailesi'nin iş yerinde yaşanan olaya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay hapis, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın olaydan 15 ay sonra adliyeye teslim olan ağabeyi Enver Yıldız'a ise 'haksız tahrik altında suç işlediği' gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilmişti.

4 YIL SONRA 4 TUTUKLAMA

Şenyaşar Ailesi'nden üç kişinin öldürüldüğü hastanedeki olaylara ilişkin soruşturmada ise yaklaşık 4 yıldır hiçbir gelişme olmamış; Şenyaşar Ailesi bu nedenle Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbeti' tutmaya başlamıştı.

Hastanedeki olaylara ilişkin soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden 2'si serbest bırakıldı. AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğenleri Osman Şah Yıldız, Şeğsin Yıldız, danışmanı Mustafa Amaç ve akrabaları İbrahim Şimşek, Mikail Şimşek ve Osman Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise dün Şanlıurfa Adliyesi'ne gönderildi.

Şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' ve 'delilleri karartma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken aralarında Celal Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.