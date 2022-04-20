Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı - Haberler

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Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı

AA - Hakan Dündar - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un stantları gezmesi Çocukların etkinliklere katılmaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un stantları gezmesi

Çocukların etkinliklere katılmaları

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı.

AA / Hakan Dündar - Güncel

Mustafa Şentop, Çocuk, TBMM, Güncel, Haberler

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