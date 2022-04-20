Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı
AA - Hakan Dündar - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un stantları gezmesi Çocukların etkinliklere katılmaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı.
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un stantları gezmesi
Çocukların etkinliklere katılmaları
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanının açılışına katıldı.
AA / Hakan Dündar - Güncel