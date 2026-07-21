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Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol güven tazeledi

Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol güven tazeledi
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Elazığ Ağın ilçesine bağlı Şenpınar Mahallesi'ndeki Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Tanju Demirkol yeniden başkan seçildi.

Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol, derneğin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Şenpınar Mahallesi'nde bulunan derneğin binasında genel kurul düzenlendi.

Yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Demirkol, derneğin kuruluşundan günümüze kadar yapılan bağış ve desteklerle mahallenin eksiklerini tamamladığını ve etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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