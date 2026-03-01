Senegal, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu

Senegal, Orta Doğu'daki son askeri gelişmelerin ardından artan gerilimlerden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki artan gerilimin, barış ve bölgesel istikrar açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun güç kullanımının kınandığı belirtilerek, bunun özellikle devletlerin egemenliğine ve küresel istikrara gerçek bir tehdit teşkil ettiği durumlarda kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Senegal'in derhal ateşkes ilan edilmesi ve durumu daha da kötüleştirebilecek tüm eylemlerin durdurulması çağrısında bulunduğu açıklamada, taraflara azami itidal ve çatışmadan kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, barışçıl çözüm ve diyalog geleneğine bağlılığını yineleyen Senegal, krizin çözümünde güvenilir ve kalıcı tek yolun diplomasi olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin düşürülmesi ve durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesine yönelik bölgesel ve uluslararası tüm girişimlerin desteklendiğinin altı çizildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.