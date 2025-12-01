Senegal'de Petrol Tankeri Krizi: Mersin Gemisinde Teknik Arıza

Senegal, başkent Dakar açıklarında teknik bir arıza nedeniyle su almaya başlayan "Mersin" isimli petrol tankerinden denize sızıntı olmaması için kriz masası kurdu.

Dakar Otonom Limanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece Dakar açıklarındaki Panama bayraklı Mersin isimli petrol tankerinde teknik bir sorun olduğuna dair Senegal makamlarının uyarıldığı bildirildi.

Açıklamada, mürettebatın, geminin makine dairesinin su aldığı yönünde bildirim yaptığı, bildirimin ardından derhal harekete geçildiği belirtildi.

Deniz Güvenliğinden Sorumlu Yüksek Otorite işbirliğinde bir kriz masası kurulduğu ve tüm mürettebatın sağ salim kurtarıldığı vurgulandı.

Gemiden denize hidrokarbon sızıntısını önlemek için yoğun çaba gösterildiğinin altı çizilen açıklamada, gemi çevresine ihtiyaten kirlilik önleyici bariyer kurulmakta olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, su girişini durdurmak ve gemiyi stabil hale getirmek için uğraşıldığı, gemideki yakıtın güvenli şekilde boşaltılmasına yönelik seçeneklerin değerlendirildiği de kaydedildi.