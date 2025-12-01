Haberler

Senegal'de Petrol Tankeri Krizi: Mersin Gemisinde Teknik Arıza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'in başkenti Dakar açıklarında, 'Mersin' isimli petrol tankerinde çıkan teknik arıza nedeniyle su almaya başladı. Kriz masası kurularak denizde sızıntının önlenmesi için çalışmalar başladı ve mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Senegal, başkent Dakar açıklarında teknik bir arıza nedeniyle su almaya başlayan "Mersin" isimli petrol tankerinden denize sızıntı olmaması için kriz masası kurdu.

Dakar Otonom Limanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece Dakar açıklarındaki Panama bayraklı Mersin isimli petrol tankerinde teknik bir sorun olduğuna dair Senegal makamlarının uyarıldığı bildirildi.

Açıklamada, mürettebatın, geminin makine dairesinin su aldığı yönünde bildirim yaptığı, bildirimin ardından derhal harekete geçildiği belirtildi.

Deniz Güvenliğinden Sorumlu Yüksek Otorite işbirliğinde bir kriz masası kurulduğu ve tüm mürettebatın sağ salim kurtarıldığı vurgulandı.

Gemiden denize hidrokarbon sızıntısını önlemek için yoğun çaba gösterildiğinin altı çizilen açıklamada, gemi çevresine ihtiyaten kirlilik önleyici bariyer kurulmakta olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, su girişini durdurmak ve gemiyi stabil hale getirmek için uğraşıldığı, gemideki yakıtın güvenli şekilde boşaltılmasına yönelik seçeneklerin değerlendirildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Fransa'da bir çiftlikten 4 milyon TL değerinde salyangoz çalındı

Fransa'da akıllara zarar hırsızlık: Değeri 4 milyon TL'yi aşıyor
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı

İnanılmaz kaza; sürücünün yaşına inanamayacaksınız!
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu

Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle gitti, hayatı altüst oldu
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı

Trump itiraf etti: Görüştük, ama yorum yok!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.