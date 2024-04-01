YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Senegal'de Baye Fall hareketi ramazanın 20. gününü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da ramazanın 20'nci günü dolayısıyla toplu yemek pişirdi.

Baye Fall takipçileri, Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

Ramazanın ayının 20'nci gününe denk gelen Bamba ile Fall'ın karşılaşmasını anmak isteyen Baye Fall takipçileri, hareketin önde gelenlerinin evlerinde kurulan dev kazanlarda yemek pişirdi, topluca zikir çekti, dualar etti.

Baye Fall takipçileri, iftar vakti yemekleri dağıtmak üzere kazanları omuzlarına alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı.

Binlerce kişinin ilahiler söyleyerek omuzlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi ise oldukça renkli manzaralar oluşturdu.

Ramazan ayının 12 Mart'ta başladığı Senegal'de yalnızca Touba kentinde değil birçok şehirde de ramazanın 20. günü benzer etkinliklerle geçti.

Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahim Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük bir kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Senegal Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı? Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title