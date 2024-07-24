Sendikal Örgütlenmeye Yüzde 1 Barajı Tepkisi

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, "Yüzde 1 barajını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirmişler, bu düzenleme Genel Kurul'da görüşülecektir. Bizim buradan çağrımız TBMM'deki bütün milletvekillerine, muhalefetiyle iktidarıyla bu hukuku dolanarak yapmış olunan düzenleme sendikal örgütlenmenin üzerinde bu noktada önemli bir antidemokratik uygulama olarak tarihe geçecektir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesine karşın sendikaların toplu sözleşme ikramiyesi alabilmesi için yüzde 1 baraj koşulunun yeniden getirilmesine tepki gösterdi.

Kütük, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ülkemizde kamu emekçilerinin 1990'lı yıllarda başlayan sendikal örgütlenme mücadelesi sonucunda TBMM'de 2001 yılında 4688 sayılı yasa ile her yıl yapılan bu görüşmeler şeklinde düzenleme ortaya çıktı. Bu düzenleme 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasaya referandumuyla yapılan değişikliği ile 2 yılda bir yapılacak toplu sözleşme şekline dönüştürülmüş ve 2010 yılından bu bugüne kadar 14 gün kamu emekçileri adına bu siyasal iktidar sayesinde il konfederasyonu olan konfederasyonlar 14 yıllık sürçte iki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerde masada yer almıştır. 14 yılın sonucunda toplu sözleşme masalarında kamu emekçilerin istekleri ve taleplerini dile getiremeyen, onlar için bir kazanım elde edemeyen sadece kendilerinin yetkili konfederasyon yapan siyasi iktidarla uzlaşma yönünde bir tercih yapan konfederasyon ve sendikalara karşı kamu emekçileri tepkilerini koymak amacıyla bu sendikalardan istifa ederek başka sendikalara geçme, yeni sendikaların kurulması yönünde bir sürece girmiştir. Bunun üzerine telaşa ve paniğe kapılan bu konfederasyonlar hükümetle görüşerek yüzde bir altında üyesi olan sendikaların toplu sözleşme priminde yararlanamayacakları yönünde düzenleme yaptırmışlardır. Fakat konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş'in talebi üzerine yapmış olduğu başvuru üzerine Danıştay, bunun uygun ve demokratik olmadığını görerek bu yüzde bir barajını iptal etmiştir. Bu konfederasyonlar buna rağmen boş durmamışlar, hükümetle bir araya gelerek yüzde ikilik bir baraj yasasını kanunlaştırarak resmileştirmişlerdir. Bu yüzde iki barajına da ana muhalefet partisi CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş, mahkeme görüşmelerin sonucunda yüzde iki barajının demokratik ve uygun bir uygulama olmadığını karar vererek bu düzenlemeyi iptal etmiştir.

Bunun üzerine tekrar konfederasyonlar, çağ dışı bir anlayışla demokratik sendikal örgütlenme özgürlüğüne karşı geçen hafta gece saat 03.30'da Meclis'te görüşülmekte olan vergi yasasını tasarısı içerisine ek bir maddeyi ekleterek sendikal örgütlenmenin önünde engel olan antidemokratik bir yüzde 1 barajını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirmişler, bu düzenleme bu günlerde TBMM Genelkurulu'nda görüşülecektir. Bizim buradan çağrımız TBMM'deki bütün milletvekillerine, muhalefetiyle iktidarıyla bu hukuku dolanarak yapmış olunan düzenleme sendikal örgütlenmenin üzerinde bu noktada önemli bir antidemokratik uygulama olarak tarihe geçecektir. Yasa ile hukukla yargı organlarıyla inatlaşarak kaybetme kaygısıyla yapmış olduğunuz bu düzenleme Türkiye emek hareketi ve sendika hareketine katkıda bulunmayacaktır. Anayasa mahkemesi bundan önce olduğu gibi yasayı yine iptal edecektir. Bu yapmış olduğunuz çalışmalar beyhude bir çalışmadır. Bu nedenle diyoruz ki gerek meclisteki milletvekillerine gerek ise bütün kamu emekçilerine koşullar ne olursa olsun bu yasa geçse de biz demokratik ve meşru zeminde Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu çağ dışı, ilkel sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri oluşturacak olan yasaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."