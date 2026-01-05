ABD'nin Venezuela Saldırısı... ABD'li Senatör Graham: "Trump, Maduro'ya Türkiye'ye Gitme Seçeneği Sundu Ama O Kabul Etmedi"

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın "Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi için şans verdiğini ama Maduro'nun bunu kabul etmediğini" söyledi. Graham ayrıca, "Küba'nın da günleri sayılı" dedi.

Air Force One'da ABD Başkanı Trump'a eşlik eden Graham, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD'ye kaçırılmasına ilişkin gazetecilere uçakta açıklama yaptı.

"Trump'ın Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi için şans verdiğini ama Maduro'nun bunu kabul etmediğini" bildiren Graham, şöyle konuştu:

"Maduro, bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Dolayısıyla Küba'daki insanlara şunu söylerseniz: Amerika'yı tehdit eden bir komünist diktatörlük olmayı bırakmanız gerekiyor, başka bir yere gitmelisiniz. Teklifi kabul etseniz iyi olur. Maduro'nun suçlayacak kimsesi yok; tamamen kendi hatası. Ona bir çıkış yolu verildi. Trump'a ve ABD ordusuna meydan okumayı seçti ve hak ettiği yerde, hapiste.

Küba'yı bir bekleyin. Küba, rahipleri ve rahibeleri öldürmüş bir komünist diktatörlüktür. Kendi halkına zulmettiler. Günleri sayılı. Bir gün uyanacağız, umarım 2026'da. Kendi arka bahçemizde, Amerika'yla iş yapan müttefiklerimiz olacak; Amerikalıları öldüren uyuşturucu-terörist diktatörler değil."