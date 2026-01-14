Haberler

ABD'li Senatör Graham: Suriye Hükümeti ve Türkiye'ye Sesleniyorum, Akıllıca Bir Tercih Yapın

Güncelleme:
ABD'li Senatör Lindsey Graham, yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesi gerektiğini belirtirken, Kürt müttefiklere yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergiledi. Graham, Suriye hükümeti ve Türkiye'ye akıllıca bir tercih yapmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın" dedi.

ABD Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch'in X platformundaki Suriye ile ilgili paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Senatör Risch'in Suriye'de itidal çağrısını tamamen destekliyor ve bu çağrıya katılıyorum; yeni Suriye hükümetinin, azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin tolere edilmeyeceği konusunda uyarılması gerektiğine inanıyorum. En rahatsız edici olan ise Suriye ordusu güçleri ile Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar almamdır. Bu hamlenin ABD'den güçlü bir tepki alacağına inanıyorum.

Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın."

Kaynak: ANKA / Güncel
