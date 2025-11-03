Semra Güzel Hakkında Mahkeme Kararı: 6 Yıl 3 Ay Hapis ve Tahliye

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, "Mehtap Dayan" adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya kazandırıldığını bildirdi.

Ardından söz verilen sanık Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişilerin tıp öğrencisi olduğunu, telefon görüşmelerini yaptığı zaman aralığında ise Tabip Odası yönetiminde görev aldığı için öğrencilerle iletişime geçmesinin normal bir durum olduğunu, örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu.

Sanık Güzel, 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı. En azından bu kaygıyı yaşamazdık." beyanında bulundu.

Söz alan sanık avukatları ise olayın yaşandığı sırada Güzel'in, resmi kurumlarda geçerli kimlik kartının da yanında olduğunu, "Mehtap Dayan" ismini dahi kullanmadığını, kendisini polislere Semra Güzel olarak tanıttığının da sabit olduğunu belirterek, "resmi belgede sahtecilik suçunu" işlemediğini savundu.

Savcı, sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi

Beyanların ardından mahkeme başkanı, dosyanın gelmiş olduğu aşama ile araştırılması gereken husus kalmadığını belirterek, cumhuriyet savcısına tutukluluk değerlendirmesi için görüşünü sordu.

Savcı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından, mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması üzerine sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapması için söz verilen sanık Güzel, yargılama sürecinde dosyanın içerisine gelen belgelere yönelik tek tek beyanda bulunduğunu söyleyerek, şu beyanda bulundu:

"Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi."

Dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını ileri süren Güzel, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve uzun süredir tutuklu yargılandığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.