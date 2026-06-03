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Şarkıcı Semicenk, Kozan ilçesinde hayranlarıyla buluştu

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Şarkıcı Semicenk, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı. Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sanatçıya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Şarkıcı Semicenk, Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında konser verdi.

Semicenk, İsmet Atlı Şehir Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk'e hayranları eşlik etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Semincenk'e etkinliğe sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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