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Şemdinli'de Operasyonda Şehit Olan Güvenlik Korucusu

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit oldu. Güvenlik güçleri, İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünün Geverok Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, teröristlerin önceden araziye döşediği EYP'nin inifilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit oldu.

Güvenlik güçleri, İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünün Geverok Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, teröristlerin önceden araziye döşediği  EYP'nin  inifilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer Demir - Güncel

Devlet Hastanesi Hasan Çiftçi Hakkari Güncel Haberler

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