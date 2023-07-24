Şemdinli'de Operasyonda Şehit Olan Güvenlik Korucusu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit oldu. Güvenlik güçleri, İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünün Geverok Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyona katılan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, teröristlerin önceden araziye döşediği EYP'nin inifilak etmesi sonucu olay yerinde şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.