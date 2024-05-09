Şemdinli'de Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen Okuma Bayramı etkinliğine Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Güçlü Ateş ve birçok kişi katıldı. Minik öğrencilerin okuma yazma öğrenme sevincine ortak olan katılımcılar, hazırlanan gösterileri izledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Güçlü Ateş ile Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1. sınıf öğrencilerinin etkinliğine katıldı.
Kaymakam Ateş, okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan minik öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu, hazırlanan gösterileri izledi.
Etkinliğe, İlçe Belediye Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.