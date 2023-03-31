Selvi Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte olduğu kareyi "En çok sevdiğim fotoğraflardan biri" notuyla paylaştı

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile bir mitingde yan yana olduğu kareyi paylaşıp, "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, eşinin paylaşımına gülümseme/mutluluk emojisi ile karşılık verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, eşiyle bir mitingde yan yana olduğu kareyi paylaşıp, "Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri."

KILIÇDAROĞLU EMOJİ İLE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini alıntıladı ve gülümseme/mutluluk emojisi ile birlikte Twitter hesabından paylaştı.