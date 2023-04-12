Selvi Kılıçdaroğlu, Aile Albümünden Eski Bir Fotoğraf Paylaştı: 'Bir Zamanlar Biz'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğrafı, "Bir zamanlar biz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğrafı, "Bir zamanlar biz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş eski fotoğrafını yayınladı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Bir zamanlar biz" notunu düştü.