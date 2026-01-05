Haberler

Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ramazanda ibadete açılması planlanıyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu ve caminin Ramazan ayında ibadete açılacağını açıkladı. Restorasyon, caminin tarihine uygun bir şekilde yapılıyor ve önemli bir kültürel mirasın geleceğe taşınmasını hedefliyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Selimiye Camisi'nin ramazan ayında tamamen ibadete açılmasının planlandığını belirtti.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin çok kapsamlı bir restorasyondan geçirildiğini söyledi.

Caminin inşa edildiği tarihten bu yana ilk kez bu ölçekte ele alındığını ifade eden Aksal, "Minarelerinden kubbelerine, temeline kadar dokunulmadık yer kalmadı. Yapılan bu restorasyon, ecdadımızın eseri Selimiye Camisi'ni 100 yıl ileriye taşıdı." dedi.

Restorasyon çalışmalarının Selimiye Camisi Restorasyonu Bilim Kurulu başkanlığında yürütüldüğünü anlatan Aksal, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Edirne denildiğinde herkesin aklına Selimiye Camisi geldiği için restorasyonda caminin tamamı ibadete kapatılmadı. Hem Edirneli vatandaşlarımız hem de kenti ziyaret edenler, ibadete açık olan bölümde namazlarını kılabildi.

Biz de bu anı çok özledik. Ramazan ayında Selimiye Camisi'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl ramazanda Selimiye Camisi'nin tamamı ibadete açılacak."

Aksal, kentteki birçok tarihi yapıda da restorasyon ve ihya çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Edirne'ye yönelik yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
