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Selimiye Camisi 2024'te 1 Milyona Yakın Ziyaretçi Ağırladı

Selimiye Camisi 2024'te 1 Milyona Yakın Ziyaretçi Ağırladı
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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, restorasyon sürecine rağmen 2024 yılında yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi kendine çekti. Edirne Müftüsü Ercan Aksu, caminin tarihi ve kültürel önemini vurguladı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve yaklaşık 3 yıldır restorasyonu süren Selimiye Camisi, 2024'te 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar devam sürüyor.

Restorasyon sırasında ibadete ve ziyarete açık tutulan cami, geçen yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekti.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'nin Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ve İstanbul'un fetih hazırlıklarını yaptığı şehir olduğuna da anlatan Aksu, "Edirne'yi önemli kılan faktörlerden birisi de şüphesiz ki tarihi ve kültürel zenginlikleridir. Bunların başında da Eski Cami, Üç Şerefeli ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye takdim ettiği şaheser Selimiye Camisidir." dedi.

"Edirne'nin sembolü Selimiye"

Aksu, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu dile getirdi.

Selimiye Camisi'nin de Edirne'nin kalbi olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Başta Selimiye Camisi olmak üzere bütün camilerimiz Beytullah'ın, Mescid-i Haram'ın yani Kabe'nin şubesidir. Tabi Selimiye Edirne için çok önemli. Üç yılı aşkın bir zamandır restorasyonu devam ediyor. Buna rağmen başta Balkanlar olmak üzere gerek yurt dışından gerekse yurt içinden çok sayıda ziyaretçi aldı.

Edirne'ye gelenler Edirne'nin sembolü Selimiye'yi ziyaret etti. İnsanlarımız aşk ve şevkle restorasyonun ne zaman biteceğini sormaktadır. Restorasyon süresi içerisinde camimiz tamamen ibadete kapatılmadı. Her daim ibadet edilmeye devam edildi. Selimiye Camimizi 2024 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon kardeşimiz ziyaret etti."

"Selimiye çok ihtişamlı bir yapı"

Gurbetçi vatandaşlardan İsmail Coşkun da Almanya'da yaşadığını ve memleketi Kayseri'ye giderken Selimiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Selimiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Coşkun, "Selimiye çok ihtişamlı bir yapı. Fotoğraflardan bakıyorduk ama ziyaret etmek başka bir duygu. Gerçekten mükemmel bir yapı." diye konuştu.

Coşkun, tüm gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra Selimiye Camisi'ni ziyaret edip memleketinin yolunu tutması gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçilerden Ali Coşkun ise Almanya ziyaretinin ardından memleketi Kayseri'ye gitmeden önce Selimiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Selimiye'ye hayran olduğunu ve çok etkilendiğini ifade eden Coşkun, restorasyonu tamamlanınca tekrar ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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