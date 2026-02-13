Restorasyonunda sona gelinen Selimiye Camii'nde, 'ramazanda ibadet' için gün sayılıyor

EDİRNE'de Selimiye Camii, sona gelinen restorasyonun ardından ramazan ayıyla birlikte ibadete açılmaya hazırlanıyor. İl Müftüsü Ercan Aksu, "Selimiye Camiimiz yaklaşık 4 yıldır restorasyonda. Büyük bir heyecanla açılmasını bekliyoruz. Büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle, Selimiye'de namaz kılmayı, cuma kılmayı, sohbet etmeyi, teravih kılmayı, mukabele dinlemeyi bekliyoruz" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, 2021 yılı Kasım ayında restorasyon başladı. Tarihi camiyle eş zamanlı olarak başlayan meydan düzenlemesi 2022'de tamamlanırken, çevresindeki yapılar da onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı Ekim ayında tamamlandı. Camide son olarak ana kubbedeki yeni kalem işi uygulaması tartışmalara neden oldu ve mahkemeye taşındı. Tarihi yapıda, restorasyonda sona gelinirken, ramazan ayında tüm bölümleriyle ibadete açılacağı duyuruldu.

'BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Selimiye'nin İslam alemi için önemine değinerek, "Edirne dendiği zaman ilk akla gelen yerlerden, mekanlardan biri Selimiye Camiimizdir. Sizlerin de malumu olduğu üzere Selimiye Camiimiz yaklaşık 4 yıldır restorasyonda. Tabi büyük bir heyecanla açılmasını bekliyoruz. Ben de bir buçuk yıldır Edirne müftüsü olarak görev yapıyorum. Büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle, Selimiye'de namaz kılmayı, cuma kılmayı, sohbet etmeyi, teravih kılmayı, mukabele dinlemeyi bekliyoruz. İnşallah ramazan dolayısıyla Selimiye Camii açılacak" dedi.

Selimiye meydanında, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere değinen Aksu, "Tabi bu ramazan özellikle Selimiye Camii'nin bahçesinde sayın valimizin öncülüğünde orada çadır kuruldu, stantlar kuruldu. Ramazan ayı boyunca her gün Türkiye genelinde, herkesin yakinen tanıdığı, gerçekten her biri bir değer olan, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli isimler inşallah Edirne'mize teşrif edecekler. Onu da dört gözle bekliyoruz ve halkımızı da davet ediyoruz" diye konuştu.

'CAMİLERİMİZ GÜL SUYUYLA YIKANIYOR'

Bu yılki ramazan ayı temasının 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirlendiğini belirten Aksu, kentteki selatin camilerinde de hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Camilerin gül suyuyla yıkandığını anlatan Aksu, "Ramazan ayı münasebetiyle hazırlıklarımızı yaptık. Camilerimizin temizliğini, bakımını, onarımını yaptık. İnşallah dört gözle ramazanın gelmesini bekliyoruz. Şu anda camilerimiz gül suyuyla yıkanıyor. Özellikle başta Kabe olmak üzere İslam aleminde ramazan ayı geldiğinde camiler gül suyuyla yıkanır. Bizler de ramazan gelirken, şu anda camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Özellikle gül suyuyla yıkıyoruz. İnşallah halkımızı da bekliyoruz. Bütün camilerimizde Kuran kurslarımızda mukabeleler okunacak, sohbetler edilecek, teravihleri beraberce kılacağız. İnşallah halkımızı bekliyoruz ve ramazanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.