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Selim Akça'nın ismi Edirne'de sokağa verildi

Selim Akça'nın ismi Edirne'de sokağa verildi
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'nın isminin geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmesinin ardından bir sokakta yaşatılacağı açıklandı. Akça'nın isminin verildiği sokağın tabelası törenle açıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'nın ismi sokağa verildi.

Edirne Belediyesi Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu önerisi Belediye Meclisi kararı ile Akça'nın isminin Kuvayı Milliye Bulvarı 3022. sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerin Selim Akça Sokak tabelasını hazırlamasının ardından tören düzenlendi.

Mevlana Cami İmamı Faik Sezer Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, katılanlar da Akça için dua etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Akça'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Akça'nın isminin Edirne'de bir sokakta yaşayacağını belirten Aşılıoğlu, törene katılanlara teşekkür etti.

Törene, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, 112 Acil Çarı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı ve Akça'nın mesai arkadaşları katıldı.

Selim Akça, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede geçen yıl 15 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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