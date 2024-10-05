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Selendi'de Ahır Yangını: Bir Yaralı, İki Hayvan Telef Oldu

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Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, yangını söndürmek isteyen Gülten Aktürk yaralandı. Yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken, bazıları da yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ahırda çıkan yangında bir kişi yaralandı, iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karabeyler Mahallesi Tefciler Sokak'ta Yüksel Aktürk'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan Aktürk'ün eşi Gülten Aktürk'ün (46) yüzünde ve kollarında yanık oluştu. Gülten Aktürk, ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında iki büyükbaş hayvan telef oldu, bazı hayvanlar yaralandı.

Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel

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