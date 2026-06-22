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Havza'da selde hasar gören Tarım Müdürlüğü binası yıkıldı

Havza'da selde hasar gören Tarım Müdürlüğü binası yıkıldı
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Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selde zarar gören ve dere kenarında bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selde zarar gören ve dere kenarında bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

Hacı Osman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu Medrese Mahallesi Yan Sokak dere yatağına yakın bir noktada bulunan ve kullanılamaz hale gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yıkıldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yıkım çalışmalarını yerinde takip etti.

Kaymakam Ayvat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının daha güvenli bir alanda inşa edileceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için geçici bir çözüm ürettiklerini, kurumun geçici olarak 25 Mayıs Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Recep Kocatepe Sokak'ta bulunan eski Milli Eğitim Müdürlüğü binasına taşındığını belirtti.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise kurumun yeni hizmet binası ile vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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