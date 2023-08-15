Selçuklu Belediyesi Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yaptığı altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi altyapı faaliyetlerine ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla Selçuklu'nun modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam ediyor. Bir süredir Sille Ak Mahallesi Darıbeka Sokak'ta asfalt serim çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlandı. Göztepe Konutları'nın yer aldığı alanda genişliği 10.5 m, uzunluğu bin 500 metre olan yola 3 bin 780 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışma ile Kelebekler Vadisi Parkı'ndan Sille'ye olan ulaşım süresi 11 km 17 dakikadan, 8 km 12 dakikaya düşmüş oldu.

"Yolların standardını en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bölgedeki asfalt serim ekiplerinin çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Pekyatırmacı, hem merkez hem de dış mahallelerde altyapı, asfalt, parke ve bordür çalışmalarını yoğun tempo ile sürdürdüklerini ifade etti. Asfalt sezonunda çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ettiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Göztepe Konutlarına giden yol üzerinde altyapı çalışmalarını bitirdik. Sıcak asfalt çalışmalarını ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamamlıyorlar. Uzun zamandır Göztepe Konutlarında yolla ilgili problem vardı. Plan çalışmalarını tamamladıktan sonra yol ve asfalt çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa süre içinde Göztepe Konutlarının yol problemini çözmüş olacağız. Tabii hem merkez mahallelerimizde hem de merkez dışı mahallelerimizde hem altyapı çalışmaları hem parke bordür hem de sıcak asfalt ve soğuk asfalt çalışmalarını sezon başından bu yana çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bütün hedeflerimize ulaşacağız. Yıl içerisinde 150 bin ton sıcak asfaltı dökmüş olacağız. İlçemizde nerede altyapı çalışmasına ihtiyaç olan, yol çalışmasına ihtiyaç olan bölge varsa buralarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde önce altyapıyı tamamlıyorlar. Sonra da parke bordür ve sıcak asfalt çalışmalarını yapıyorlar. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor şartlarda çok yoğun bir çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Şehrimizde, ilçemizde vatandaşlarımızın huzuru için, mutluluğu için güvenli bir şekilde ulaşımlarının temini için yolların standardını en üst seviyede tutmak için gayret ediyoruz. Sadece şehir merkezinde değil dış mahallelerimizde de geçen yıl başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Dönem sonuna kadar dış mahallelerimizde de özellikle mahalle bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Bu yolda da hızlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.. - KONYA