Selçuk Üniversitesi'nde Afet Yönetimi Paneli Düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen panelde 'Afet Yönetimi ve AFAD Gönüllülük Sistemi' ele alındı. Uzman konuşmacılar gönüllülük temelli afet yönetiminin önemini vurguladı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda "Afet Yönetimi ve AFAD Gönüllülük Sistemi" konulu panel düzenlendi.
Panelde, AFAD gönüllülük sisteminin önemi ve afet yönetiminde bireylerin bilinçlendirilmesi ele alındı.
Alanında uzman konuşmacılar, gönüllülük esasına dayalı afet yönetiminin başarıya ulaşmasındaki etkileri anlattı.???????
Panele, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.