Selçuk'ta Sokak Hayvanlarına Zehirli Et Dağıtan Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, güvenlik kameralarına yansıyan 3 çocuğun ifadesiyle belirlenen şüpheli A.S. (53), yakalandı. Çocukların, etleri hayvanlara dağıtmaları için A.S.'nin verdiğini söylemesiyle gözaltına alınan şüpheli, köpek saldırısına uğradığını ileri sürüp, bu nedenle zehirli etleri dağıttırdığını ifade etti.

Selçuk ilçesi kırsal Belevi Mahallesi'nde, önceki gün, hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN İFADESİNDEN TESPİT EDİLDİ

Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 3 çocuğun sokak hayvanlarına tavuk eti bıraktığı belirlendi. İfadesine başvurulan çocuklar, aynı mahallede yaşayan A.S.'nin kendilerine tavuk etlerini vererek dağıtmalarını istediğini, etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söyledi. Çocukların ifadeleri üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. A.S., jandarma ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.S., ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söyledi.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ise "Hayvanlarımıza yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum ve bu saatten sonra mahallemde ve bulunduğum ilçede can dostlarımıza saldırılarda bulunulmaması için gayret içerisinde olacağım. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.