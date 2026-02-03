Selçuk Özdağ'dan Kamudaki Atıl Kadrolar İçin Tüm Bakanlara Soru Önergesi

(ANKARA) - Yeni Yol Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamuoyunda "merkeze veya kızağa çekilmek" olarak adlandırılan uygulamanın kamuda atıl iş gücü oluşmasına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm bakanlara soru önergesi verdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamuoyunda kamu kurumlarındaki atamalarla ilgili "merkeze veya kızağa çekilmek" olarak adlandırılan uygulamayı TBMM gündemine taşıdı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve tüm bakanların yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kamuoyunda 'merkeze çekilmek' veya 'kızağa çekilmek' olarak adlandırılan durum hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve tüm bakanlıklara soru önergesi verdim.

Son yıllarda kamuoyunda 'merkeze çekilmek' veya 'kızağa çekilmek' olarak adlandırılan; fiili bir görev verilmeden merkez teşkilatlarında bekletilen il, bölge ve şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları, genel müdürler ile bakan ve başkan müşavirleri/danışmanlarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığı yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır.

Bu uygulama; bir yandan kamuda atıl iş gücü oluşmasına ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açarken, diğer yandan söz konusu kamu görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin zamanla körelmesine, motivasyon ve kurumsal aidiyetlerinin azalmasına neden olmaktadır."