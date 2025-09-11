Özdağ'dan Nüfus Politikalarına Tepki

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiren nüfus politikaları konusunda yönelttikleri soruların yanıtsız bırakılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı sonrası kamuoyuna, çalışan kadınlara yönelik çeşitli teşviklerin gündemde olduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması ve çalışan annelere kreş desteği sağlanması gibi düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade edilmişti.

Ancak Özdağ, bu hususta 08 Mayıs 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a verdikleri soru önergesine halen yanıt gelmediğini vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Vedat Işıkhan sorularımıza neden cevap vermiyorsun! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir'in muhatap olarak işaret ettiği Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, önergemizi cevaplama zahmetinde bulunmamıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyen yardımcını dahi takmıyor, bilesin! Anne adaylarımız bir takvim bekliyor. Sizin keyfinizi değil!"

Özdağ, hükümeti kamuoyuna verilen sözleri somut adımlara dönüştürmeye çağırırken, Bakan Işıkhan'ın "sessizliğini bozması gerektiğini" dile getirdi.