8 yıl sonra tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltında

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

BUGÜN TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu. Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2024 yılının Nisan ayında temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz incelemesinde yer alan daire sanıklar Avni Güçlü Sevimli, Alper Tunga Saral, Gülvin Aydın Savran,Efkan Bolaç, Güray Dağ, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Özgür Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Taylan Tanay ve Sevgi (Özer) Sönmez hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna dikkat çekerek dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Selçuk Kozacağılı'ya "terör örgütüne üye olma" suçunda verilen 12 yıllık hapis cezası 3. Ceza Dairesi'nce 10 yıl 5 aya indirip onanmıştı.