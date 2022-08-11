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Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığı yüzünden küplere bindi

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Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, 'Damadın festivali' başlığı yüzünden küplere bindi

Genellikle kimseyle polemiğe girmemesiyle bilinen BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, TEKNOFEST hakkındaki "Damadın festivali" şeklindeki başlığa sinirlendi. Bayraktar, "Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak" dedi.

Rize'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Türkiye'de milyonlarca gencin merakla takip ettiği TEKNOFEST'e destek için bütçe ayırdığı haberinde bazı mecraların "Damadım festivali" ifadesini kullanması, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı küplere bindirdi.

"DAMADIN DEĞİL, MİLLETİN FESTİVALİ"

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TEKNOFEST "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak."

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, 'Damadın festivali' başlığı yüzünden küplere bindi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selçuk Bayraktar Haluk Bayraktar Güncel Haberler

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