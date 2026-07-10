Haberler

Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji Tesislerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile birlikte Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji tesislerini ziyaret etti. Bayraktar, mühendis ve teknik ekibe teşekkür etti.

(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ile Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji tesislerini ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ile Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji tesislerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bayraktar paylaşımında, "Ülkelerimizin bağımsızlığı, ortak geleceği ve kardeşliği için çalışan mühendis ve teknik ekipteki kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyor, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

Yavru Vatan ile ile Türkiye, doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi