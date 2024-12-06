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Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız atandı.

Öte yandan, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Alper Uzman atandı.

Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, eğitim hayatına 1986 yılında Ankara Polis Koleji'ni bitirerek başlamış, ardından 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerine İstanbul'da devam eden Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlenmiştir. Ardından 1996-1997 yıllarında Ardahan'da görev yapmış, tekrar İstanbul'a dönerek çeşitli birimlerde görev almıştır.

Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı

Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde yurt dışı tecrübesi kazanan Yıldız, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir. 2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul'da çeşitli birimlerin başında çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanmıştır.

Selami Yıldız, 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış ve burada da başarılı bir görev süresi geçirmiştir. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yıldız, İstihbarat Başkanlığı sürecinde önemli operasyonlara imza atmıştır.

Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Badem bıyıklı amcamız atanmış

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Dünya lideri erdoğan reissss durdur su savaşları kral ??

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Hayırlı olsun inşallah

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