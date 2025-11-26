Haberler

Selahattin İnal 100. Yaşında Anıldı

Selahattin İnal 100. Yaşında Anıldı
Güncelleme:
Türk sanat müziği bestecisi Selahattin İnal, doğumunun 100. yılı dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserde anıldı. Konserde İnal'ın sevilen eserleri seslendirilirken, oğlu Prof. Dr. Gürdal İnal da orkestrada yer aldı.

Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden Selahattin İnal, doğumunun 100. yılı dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, şef Suat Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi.

Konserde Selahattin İnal'ın "El Çek Tabip El Çek Yaram Üstünden","Gözümde Özleyiş Gönlümde Acı" ve "Yaklaşıyor Günbegün Ömrümüz Son Mevsime" gibi sevilen eserleri, koro ve solistler tarafından seslendirildi. Programda bestecinin oğlu Prof. Dr. Gürdal İnal da orkestrada kemanı ile yer aldı.

Konser öncesi AA muhabirine değerlendirmede bulunan koro şefi Suat Kılıç, Selahattin İnal'ın Türk müziğine bıraktığı eserlerin, halk tarafından her dönem ilgi gördüğünü belirtti.

İnal'ın erken yaşta hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıç, repertuvarın çok sayıda bilinen eseri kapsadığını ifade etti.

Ayrıca bu yıl "Besteleriyle Yaşayan Ustalar" başlığıyla bir konser serisi hazırladıklarını ve farklı bestekarların anılacağını söyleyen Kılıç, "Bugün Selahattin İnal'ın kulaklarda yer etmiş bütün eserlerini seslendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Çok anlamlı hem çok vefalı bir konser bizim için"

Selahattin İnal'ın oğlu Prof. Dr. Gürdal İnal da babasının zekası, espri anlayışı ve yardımseverliğiyle etrafında sevilen bir insan olduğunu söyledi.

Babası sayesinde önemli isimlerden keman dersleri aldığını anlatan İnal, mesleki hayatı nedeniyle bu alana profesyonel olarak devam edemediğini, zaman içinde biriken duygularla beste çalışmalarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Babasının eserlerinin sayıca çok olmasa da kuşaklar boyunca bilindiğini ve geniş kitlelere ulaştığını vurgulayan İnal, "Selahattin İnal'ın doğumunun 100. yılı. O yüzden hem çok anlamlı hem çok vefalı bir konser bizim için." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
