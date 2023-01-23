Cezaevindeki Demirtaş, muhalefete böyle seslendi: Ya içeride ya dışarıda bir araya geleceğiz

Muhalefete "ortak aday" çağrısı yağan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cezaevinden siyasi parti liderlerine seslenen Demirtaş, "Ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için "14 Mayıs" tarihini işaret etmesiyle Türkiye seçim havasına girdi. Siyasi partiler seçim hazırlıklarına hız verirken, gözler 6'lı masanın adayının kim olacağına çevrildi.

ORTAK ADAY ÇAĞRISI

Tüm bu gelişmelerin ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Muhalefete seslenen Demirtaş, "ortak aday" çağrısı yaparak önlerinde 2 seçenek olduğunu söyledi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

"YAKINDA HEPİNİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda! Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi, ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız."