"Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" diyen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, attığı tweetle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı olduğu gerekçesiyle rütbesini, silahını ve kimliğini almış, polis evlerine girişini yasaklamıştı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Uzun'un ardından bu kez de emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını söylediği için soruşturma açılmıştı.

HANEFİ AVCI'NIN POLİS KİMLİĞİ VE SİLAHI DA GERİ ALINACAK

Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.