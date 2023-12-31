Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili cezaevinden mesaj paylaştı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın ölümü ile ilgili mesaj yayınladı. DEM Parti aracılığıyla paylaşılan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN BABASI İÇİN MESAJ YAYINLADI

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden DEM Parti aracılığıyla mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMAYACAK

Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmayacak. Demirtaş'ın, avukatlarına "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın." dediği aktarıldı.

DİYARBAKIR'DAKİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

CHP'Lİ VEKİL MEZARLIĞA GİDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Demirtaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa gelerek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

DEMİRTAŞ KALP KRİZİ GEÇİREN BABASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.