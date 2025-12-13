Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Manisa'da kolon kanserine yakalandığı için hastaneye kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın destek tedavisinin yapılmakta olduğu ancak hayati riskinin sürdüğü duyuruldu.

Kolon kanseri tedavisi gören ve hastaneye kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişin açıklama geldi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi. Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

"HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Durbay'ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."