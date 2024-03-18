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Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

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Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi. Muş Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitleri anmak ve gazileri onurlandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

MUŞ - Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Muş Valiliği tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler için bir iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen program, ezanın okunması ve yemeğin yenilmesinin ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua edildi.

Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitleri anmak ve gazileri onurlandırmak amacıyla düzenlenen iftar programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan 109 sene önce Çanakkale'de bu aziz millet Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla yan yana, kol kola bayrak için, vatan için mücadele ettiğini tarihe muhteşem bir destan olarak yazdı. Bu destan aslından bundan 900 sene önce Malazgirt'te yazıldı. Bu topraklarda yaşayan insanların kol kola, omuz omza vermiş olduğu mücadeleyi biliyoruz. Şehit annesi, şehit babası, şehit kardeşi, şehit evladı, gazi annesi, gazi babası unvanlarını büyük bir gururla taşıyorsunuz. Devletimiz, her kademesiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin emrindeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Bu vatan için, bu bayrak için, bu birlik ve beraberlik için evlatlarınızı şehit verdiniz" dedi.

İftar yemeğine; İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, Gaziler ve Şehit aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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