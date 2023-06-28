Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek ziyaretlerde bulundu. Şehit yakınları, mezarları temizleyip çiçek ekti, dua etti ve bayramlaştı. Bazı şehit anneleri ise acılarını dile getirerek bayramın buruk geçtiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaştı. Şehit yakınları, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Mayıs ayında şehit olan Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da oğlu olmadan ilk bayramı şehitlikte geçirdi.

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