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Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu! Biri kaldırıldı diğeri parçalandı

Güncel Haberler

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın yakınları, CHP ve İYİ Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Akşener'in çelengi kaldırılırken, Kılıçdaroğlu'nun çelengi ise bir vatandaş tarafından parçalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu

Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu

Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, "CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı" yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi.

Şehit cenazesine gönderilen Kılıçdaroğlu ve Akşener çelenkleri tepkilere neden oldu

İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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