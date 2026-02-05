Şehit yakınları, Gazze için 'Sessiz Çığlıklar Filografi Sergisi' düzenledi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, Gazze'ye destek amacıyla şehit yakınlarının hazırladığı "Sessiz Çığlıklar Filografi Sergisi" açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Divan Salonu'nda "Gönüllerden İlmek İlmek Gazze'ye; Şehitlerin Emaneti, Çocukların Geleceği" temasıyla gerçekleştirilen sergide, yaklaşık 40 eser yer alıyor.

Sergide, filografi eserleri aracılığıyla Gazze'de yaşananlara dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Vakfın desteğiyle filografi eğitimi alan şehit yakınlarının hazırladığı eserlerden elde edilen gelir ise Gazze'ye bağışlanacak.

"Şehitlerimizin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz"

Sergi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, şehitliğin peygamberlikten sonra en yüce makam olduğunu söyledi.

Şehitler sayesinde hayata devam edilebildiğini ifade eden Şen, "Şehitlerimize çok minnettarız. Onların yakınlarına da ailelerine de gazilerimize de çokça minnettarız. Bir taraftan da biliyorsunuz Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor, bitti bitecek inşallah. Artık daha böyle bir şey olmayacak. Yavrularımız terör sebebiyle şehit olmayacak." dedi.

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetinin altını çizerek, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların aile ve yakınlarını üzecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız ve kimsenin yapmasına da izin vermeyeceğiz. Bu cennet vatanda şehitlerimizin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, şehitleri bu vesileyle bir kez daha anacaklarını ifade ederek, eserleri ortaya koyan şehit yakınlarını, gazileri ve Ankara'daki tüm vatandaşları sergiye davet etti.

" Gazze'deki gözyaşını da hissedip aynı duyguları burada yaşıyorlar"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Türk medeniyetinin "merhamet medeniyeti" olduğunu söyledi.

Ayhan, "Şehit ailelerimiz, evlatlarını bu ülke için feda etmişler. Yürekleri yanıyor. Gazze'deki katliamı da oradaki gözyaşını da yüreklerinde hissedip aynı duyguları burada yaşıyorlar. Küçük, mütevazı ama içeriği çok dolu bir mesaj var. Ben bundan dolayı şehit ailelerimizi tebrik ediyorum. Onların da emrinde olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ise "Biz şehit yakınlarımızla birlikte bu eserlerle duygularımızı aktardık. Gazze için umudumuzu dile getirdik." diye konuştu.

Gazze'de çocuk ve bebeklerin de şehit olduğunu anımsatan Gürs, "Bunu en iyi şehit anneleri, babasız çocuk büyüten şehit eşleri bilir düşüncesiyle yola çıktığımız bu sergi inşallah hayırlı uğurlu olur. Burada amacımız şehit olan Gazze'deki bebeklerin, çocukların gözünden bir damla yaşı silebilmek." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen ziyaretçilere filografi hakkında bilgi verildi.

Sergi, 20 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.