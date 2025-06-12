Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda ( Pmyo ) oluşturulan "Kahramanlar Ormanı"nda, okuldan mezun olan şehit ve gazilerin adı yaşatılıyor.

İzmir Adliyesine 8 yıl önce teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in de mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu, "19 Mayıs PMYO Kahramanlar Ormanı" ve şehitlik anıtıyla öğrencilerini ağırlıyor.

Öğrencilerin eğitim alanının yakınındaki çam ağaçlarına Fethi Sekin'in de aralarında bulunduğu okuldan mezun olan şehitlerin ve gazilerin isimlerinin verildiği orman, öğrenciler tarafından farklı şekilde dizayn edildi.

Ormanda 68 şehidin yanı sıra 109 vazife malulü ve gazinin anısı yaşatılıyor.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, AA muhabirine, okullarından mezun olup şehit, gazi ve vazife malulü olanlar için tasarladıkları ormanda her bir ağacı bir şehide ve gaziye atfettiklerini söyledi.

Polis okulunda vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirdiklerini vurgulayan Demiralay, şöyle konuştu:

"180 yıldır olduğu gibi emniyet teşkilatımıza insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, fiziken ve ruhen hazır, manevi değerleri yüksek, tarihini ve geçmişini bilen, gününü dolu dolu yaşayan, geleceğe ümitle bakan, devletini, milletini, bayrağını ve vatanını seven, çalışkan ve nitelikli polisler yetiştiriyoruz.

Derslerde ve dersliklerde anlatamayacağımız, kitaplara, kütüphanelere sığmayacak, şehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlık destanlarını polis adayı öğrencilerimizin ruhlarına, dimağlarına, iliklerine kadar işleyecek, onlara ilham olacak, onların aziz hatıralarını yaşatacağımız, anlatacağımız, tanıtacağımız, gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir dershaneye ihtiyacımız vardı. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Kahramanlar Ormanı, bizim en büyük dersliğimiz, okulumuz, ocağımız olacaktır."

"Amacımız, kahramanlarımızı asla unutmamak, unutturmamak"

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda 22. dönem öğrencisi Arif Şahin ise kuruluşundan bu yana milletin ve devletin refahı, ülkenin bölünmez bütünlüğü için suç ve suçlularla mücadelede nice neferler yetiştirmiş okulda okumanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şehitler, gaziler ve meslek büyüklerinden devralacakları bu kutsal vazifeyi en güzel şekilde yapmanın heyecanı ve gayreti içinde olduklarını belirten Şahin, "Amacımız, kahramanlarımızı asla unutmamak, unutturmamak olan Şehitler Anıtı'nda böyle kutsal bir işin parçası olmak çok kıymetli ve onur verici bir duygu. İnşasından açılışına kadar burada geçirilen zamanın bir parçası olmak, ben ve birçok devrelerim adına bundan sonraki hayatımızda aklımızdan ve hafızamızdan çıkmayacak dakikalar yaşatmıştır." diye konuştu.