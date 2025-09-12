Şehit Suat Ocak, Okulunda Anıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 Eylül 2005'te teröristler tarafından bir karakola düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Piyade Kıdemli Uzman Çavuş Suat Ocak, memleketi Adana'da adının verildiği okulda anıldı.

Kozan ilçesinde TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu'nda düzenlenen programda şehit Ocak'ın biyografisi okundu.

Mevlid-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kaya dua etti.

Programda ayrıca AK Parti Adana Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Filiz Kepme tarafından okulda yaptırılan şehidin adının verildiği 100 kişilik konferans salonu da hizmete açıldı.

Törene şehidin eşi Bahar ve oğlu Mert Ocak, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı.