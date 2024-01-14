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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de toprağa verildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'nin Himmetli köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi, yakınları ve birçok yetkili törene katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi.

Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Himmetli köyündeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Batur için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Baba Cuma ve anne Hatice Batur ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde fotoğraf çektirdi, gözyaşı döktü.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Batur Piyade Niğde Terör Güncel Haberler

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